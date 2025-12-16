Гвоздик – об информации о его бое за титул: Это неправда

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявил, что не будет проводить бой против временного чемпиона WBA в его дивизионе Альберта Рамиреса, цитирует боксера Sport-express.ua.

Ранее в ЗМИ появилась информация, что поединок Гвоздика против Рамиреса состоится 5 февраля в канадском Монреале.

"Это неверная информация. Большие новости будут на этой неделе. Пока ничего конкретного не скажу. Состоится официальное объявление. Подождите немного"

Кроме того, Гвоздик заявил, что в его планах вновь стать чемпионом мира.

"Мне нравится то, чем я занимаюсь. Пока есть силы и позволяет здоровье, я боксирую. Когда это закончится – перестану. Цель на остаток карьеры - снова стать чемпионом мира либо в конце 2026 года, либо в начале 2027-го".

Напомним, что последний раз Гвоздик дрался в апреле, когда победил Энтони Холлоуэя техническим нокаутом в третьем раунде.

