Формула-1 вернет в календарь европейский этап

Чемпионат анонсировал изменения на 2027 год.

Гран при Португалии вернется в график этапов Формулы-1. Портиман заменит в календаре Гран-при Нидерландов, сообщает официальный сайт чемпионата.

Автодром Алгарве гарантированно попадет в список гонок в 2027-2028 гг. Портиман принимал этапы в двух "ковидных" сезонах (2020, 2021). В свою очередь в 1984-1996 гг. Гран-при Португалии проводили в Эшториле.

В сезоне-2026 состоится пока последний Гран-при Нидерландов. Тамошний этап вернулся в чемпионат в 2021 году. Скорее всего, впоследствии Портиман и Зандворт окажутся в ротации европейских гран-при.

К слову, накануне Пирелли объявила типы резины на первые этапы следующего сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!