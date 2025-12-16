iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Формула-1 вернет в календарь европейский этап

Чемпионат анонсировал изменения на 2027 год.
Сегодня, 12:29       Автор: Антон Федорцив
Гран-при Португалии / Getty Images
Гран-при Португалии / Getty Images

Гран при Португалии вернется в график этапов Формулы-1. Портиман заменит в календаре Гран-при Нидерландов, сообщает официальный сайт чемпионата.

Автодром Алгарве гарантированно попадет в список гонок в 2027-2028 гг. Портиман принимал этапы в двух "ковидных" сезонах (2020, 2021). В свою очередь в 1984-1996 гг. Гран-при Португалии проводили в Эшториле.

В сезоне-2026 состоится пока последний Гран-при Нидерландов. Тамошний этап вернулся в чемпионат в 2021 году. Скорее всего, впоследствии Портиман и Зандворт окажутся в ротации европейских гран-при.

К слову, накануне Пирелли объявила типы резины на первые этапы следующего сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Нидерландов Гран-при Португалии

Статьи по теме

Аджар получит второй кубок за дебютный подиум Формулы-1 Аджар получит второй кубок за дебютный подиум Формулы-1
Пиастри оформил первый "Гранд Слэм" в карьере Пиастри оформил первый "Гранд Слэм" в карьере
Гран-при Нидерландов: Пиастри выиграл этап, Норрис и оба пилота Феррари не финишировали Гран-при Нидерландов: Пиастри выиграл этап, Норрис и оба пилота Феррари не финишировали
Аджар завоевал первый в карьере подиум Формулы-1 Аджар завоевал первый в карьере подиум Формулы-1

Видео

ТОП-10 моментов НБА: блок-шот на Адебайо и данк через Вайта
ТОП-10 моментов НБА: блок-шот на Адебайо и данк через Вайта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, женщины закроют этап в Хохфильцене пасьютом
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Хохфильцене
просмотров

Последние новости

НБА13:12
Известно, почему Михайлюк не играл против Далласа
Другие страны12:53
Экс-тренер Ливерпуля возглавил Аль-Кадисию
Бокс12:36
Гвоздик – об информации о его бое за титул: Это неправда
Формула 112:29
Формула-1 вернет в календарь европейский этап
Лига конференций11:58
Лига конференций: Динамо сыграет с армянами, Шахтер - с хорватами
Европа11:32
Вице-капитан Ман Сити набил тату на русском языке
Европа11:05
The Best FIFA: результаты церемонии и все претенденты
НБА10:45
ТОП-10 моментов НБА: блок-шот на Адебайо и данк через Вайта
Украина10:24
Костюк: Я делаю свою работу, решение за руководством
Лига конференций09:54
Динамо - Ноа: прогноз на матч Лиги конференций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK