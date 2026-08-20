Гран-при Нидерландов: расписание и результаты

В Зандворте пройдет двенадцатый этап календаря Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.

В 2026 году состоится 77-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2026 пройдет с 6–8 марта (Гран-при Австралии в Мельбурне) по 4–6 декабря (Гран-при Абу-Даби на трассе Яс-Марина). Команды традиционно борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Макларен (всего 9 побед), а действующим чемпионом мира - Ландо Норрис (1 титул).

Трасса и статистика

Самый первый Гран-при Нидерландов состоялся в 1948 году, а в календарь Формулы 1 он попал в 1952 году. Дебютный заезд в рамках "королевских гонок" выиграл пилот Феррари Альберто Аскари.

В истории данного Гран-при было четыре перерыва: гонка не проводилась в 1954, 1956-1957, 1972 и 1986-2019 годах.

Примечательно, что гонка всегда проводилась на автодроме в Зандворте. В Ф1 она должна была вернутся в 2020 году, но пандемия коронавируса нарушила эти планы.

Конфигурация автодрома Зандворт

Наибольшее количество побед на этом Гран-при одержал Джим Кларк (4 победы), а рекордсменом среди команд является Феррари (8).

За гонку пилоты проходят дистанцию в 72 круга (306 587 м). Длина одного круга составляет 4 259 м.

Расписание и результаты заездов Гран-при Нидерландов-2026

Пятница, 21 августа

13:30 Первая практика

17:30 Квалификация спринта

Суббота, 22 августа

13:00 Спринт

17:00 Квалификация

Воскресенье, 23 августа

16:00 Гонка

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.