iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Гран-при Нидерландов: расписание и результаты

В Зандворте пройдет двенадцатый этап календаря Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.
Сегодня, 19:30
Гран-при Нидерландов / Getty Images
Гран-при Нидерландов / Getty Images

В 2026 году состоится 77-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2026 пройдет с 6–8 марта (Гран-при Австралии в Мельбурне) по 4–6 декабря (Гран-при Абу-Даби на трассе Яс-Марина). Команды традиционно борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Макларен (всего 9 побед), а действующим чемпионом мира - Ландо Норрис (1 титул).

Трасса и статистика

Самый первый Гран-при Нидерландов состоялся в 1948 году, а в календарь Формулы 1 он попал в 1952 году. Дебютный заезд в рамках "королевских гонок" выиграл пилот Феррари Альберто Аскари.

В истории данного Гран-при было четыре перерыва: гонка не проводилась в 1954, 1956-1957, 1972 и 1986-2019 годах.

Примечательно, что гонка всегда проводилась на автодроме в Зандворте. В Ф1 она должна была вернутся в 2020 году, но пандемия коронавируса нарушила эти планы.

Конфигурация автодрома Зандворт
Конфигурация автодрома Зандворт

Наибольшее количество побед на этом Гран-при одержал Джим Кларк (4 победы), а рекордсменом среди команд является Феррари (8).

За гонку пилоты проходят дистанцию в 72 круга (306 587 м). Длина одного круга составляет 4 259 м.

Расписание и результаты заездов Гран-при Нидерландов-2026

Пятница, 21 августа

  • 13:30 Первая практика
  • 17:30 Квалификация спринта

Суббота, 22 августа

  • 13:00 Спринт
  • 17:00 Квалификация

Воскресенье, 23  августа

  • 16:00 Гонка

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Нидерландов

Статьи по теме

Формула E собралась приютить этап Формулы-1 Формула E собралась приютить этап Формулы-1
Формула-1 вернет в календарь европейский этап Формула-1 вернет в календарь европейский этап
Аджар получит второй кубок за дебютный подиум Формулы-1 Аджар получит второй кубок за дебютный подиум Формулы-1
Пиастри оформил первый "Гранд Слэм" в карьере Пиастри оформил первый "Гранд Слэм" в карьере

Видео

Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть
Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи ЛЧ, ЛЕ, ЛК и первый тур Ла Лиги
просмотров
Свитолина завершила выступление на турнире в Цинциннати из-за травмы
просмотров
УПЛ: Заря неожиданно обыграла Полесье
просмотров
Костюк вышла в четвертьфинал "тысячника" в Цинциннати
просмотров

Последние новости

Европа21:40
Атлетико определился с заменой Серлота
Европа20:50
Форвард Челси интересен сразу ряду английских клубов
Формула 120:15
Антонелли стартует в Монце с последнего места
Формула 119:30
Гран-при Нидерландов: расписание гоночного уикэнда
Европа18:58
Ливерпуль хочет подписать игрока другого клуба АПЛ
Европа18:35
Манчестер Сити пытается подписать 100-миллионного бразильца
Европа18:00
Бавария согласилась продать своего хавбека
Европа17:17
Европейский гранд подписал стратегическое партнерство с НХЛ
Формула 116:50
Еще одна команда готовится представить новый контракт
Украина16:25
Шахтер оформил аренду бразильца из Саудовской Аравии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK