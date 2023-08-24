Гран-при Нидерландов: расписание и результаты

В Зандворте пройдет четырнадцатый этап календаря Формулы 1, все результаты и расписание узнавай на ISPORT.

В 2023 году состоится 74-й чемпионат мира Формулы 1, которая является высшим классом соревнований для гоночных автомобилей с открытыми колесами.

Сезон-2023 пройдет с 3 марта (этап в Бахрейне) по 26 ноября (этап в Абу-Даби). Команды борются за Кубок конструкторов, в то время как пилоты участвуют в личном зачете.

На данный момент обладателем КК является Ред Булл (всего 5 побед), а действующим чемпионом мира - Макс Ферстаппен (2 титула).

Трасса и статистика

Самый первый Гран-при Нидерландов состоялся в 1948 году, а в календарь Формулы 1 он попал в 1952 году. Дебютный заезд в рамках "королевских гонок" выиграл пилот Феррари Альберто Аскари.

В истории данного Гран-при было четыре перерыва: гонка не проводилась в 1954, 1956-1957, 1972 и 1986-2019 годах.

Примечательно, что гонка всегда проводилась на автодроме в Зандворте. В Ф1 она должна была вернутся в 2020 году, но пандемия коронавируса нарушила эти планы.

Конфигурация автодрома Зандворт

Наибольшее количество побед на этом Гран-при одержал Джим Кларк (4 победы), а рекордсменом среди команд является Феррари (8).

За гонку пилоты проходят дистанцию в 72 круга (306 587 м). Длина одного круга составляет 4 259 м.

Расписание и результаты заездов Гран-при Нидерландов-2023

Пятница, 25 августа

13:30 - первая практика

17:00 - вторая практика

Суббота, 26 августа

12:30 - третья практика

16:00 - квалификация

Воскресенье, 27 августа

16:00 - Гран-при Нидерландов

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.

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