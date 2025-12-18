Формула E собралась приютить этап Формулы-1

Руководство Формулы E настроено на длительное сотрудничество с автодромом Зандворт. Нидерландский этап может пополнить календарь серии в 2027 году, сообщает RacingNews365.

В следующем сезоне состоится пока последний Гран-при Нидерландов в F1. "Электрическая" Формула стремится воспользоваться ситуацией и приютить Зандворт на многие годы. Переговоры сторон уже идут несколько месяцев.

Сезон 2026/27 Формулы E станет дебютным для нового поколения болидов. Машины Gen4 смогут выдавать 815 лошадиных сел и будут иметь сопоставимую с Формулой-2 скорость. Зандворт идеально подходит таким техническим характеристикам.

Кстати, ранее Формула-1 объявила о возвращении Португалии в календарь с 2027 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!