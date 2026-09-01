iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Гуцуляк отказал испанскому клубу — украинец хочет зарабатывать в 2,5 раза больше

Вингер сборной Украины отверг предложение Ла Лиги ради более выгодного контракта, оставаясь без команды уже несколько месяцев.
Сегодня, 11:55       Автор: Сергей Носенко
Алексей Гуцуляк / Getty Images
Алексей Гуцуляк / Getty Images

Вингер сборной Украины и бывший игрок житомирского Полесья Алексей Гуцуляк получил предложение продолжить карьеру в испанской Ла Лиге. Об этом сообщил обозреватель Игорь Бурбас.

В услугах 28-летнего футболиста был заинтересован Эспаньол, который планировал оформить трансфер свободного агента и предложил зарплату в размере 600 тысяч евро в год. Гуцуляк отказался играть в составе каталонского клуба из-за финансовых требований: в новой команде украинский футболист намерен зарабатывать около 1,5 миллиона евро.

Вингер защищал цвета Полесья с июля 2024 года и провел в составе житомирского клуба 65 матчей, забил 21 гол и отдал 11 результативных передач.

После завершения контракта с Полесьем 30 июня Гуцуляк получил статус свободного агента. По словам его агента, одной из главных причин ухода стало желание попробовать свои силы за границей. В составе сборной Украины Гуцуляк провел 16 матчей и забил шесть голов.

Ранее стало известно, что другой украинский вингер Михаил Мудрик продолжит карьеру в английской Премьер-лиге — футболист перейдет в Тоттенгем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ла Лига Алексей Гуцуляк

Статьи по теме

Барселона одержала домашнюю победу над Атлетиком Барселона одержала домашнюю победу над Атлетиком
Возвращение Моуринью в Реал началось с победы на последних минутах над Эспаньолом Возвращение Моуринью в Реал началось с победы на последних минутах над Эспаньолом
Ла Лига-2026/27, анонс тура №2: Барселона и Реал наконец-то начнут свой сезон Ла Лига-2026/27, анонс тура №2: Барселона и Реал наконец-то начнут свой сезон
Ла Лига-2026/27, анонс тура №1: Расинг, Депортиво и Малага возвращаются после многолетнего перерыва Ла Лига-2026/27, анонс тура №1: Расинг, Депортиво и Малага возвращаются после многолетнего перерыва

Видео

Беринчик – Ноукс: как прошел бой за титул WBO International - видео
Беринчик – Ноукс: как прошел бой за титул WBO International - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матч Буковина - Динамо закроет тур УПЛ, поединки Арсенала, Барселоны, Ромы, Болоньи, Бенфики
просмотров
Свитолина с уверенной победы стартовала на US Open
просмотров
УПЛ: Харьков разгромил Зарю, Буковина обыграла Динамо
просмотров
Костюк легко прошла первый круг US Open
просмотров

Последние новости

Европа13:24
Сандерленд неожиданно перехватил игрока у Арсенала
Футбол12:55
Динамо определилось с двумя претендентами на кресло Костюка
Европа12:55
Хавбек Арсенала отправится во вторую аренду подряд
Европа12:26
Немецкий клуб выкупил форварда Челси
Автоспорт12:19
Феррари готовит болид-сюрприз для Гран-при Италии
Футбол11:55
Гуцуляк отказал испанскому клубу — украинец хочет зарабатывать в 2,5 раза больше
Бокс11:17
Усик определился с последним соперником в карьере: стали известны дата и место прощального боя
Футбол09:50
Михаил Мудрик переходит в Тоттенхэм: сделка согласована
Футбол09:22
Динамо договорилось об аренде бразильца
Футбол08:53
Мне очень стыдно: Ярмоленко обратился к фанатам Динамо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK