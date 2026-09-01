Гуцуляк отказал испанскому клубу — украинец хочет зарабатывать в 2,5 раза больше

Вингер сборной Украины отверг предложение Ла Лиги ради более выгодного контракта, оставаясь без команды уже несколько месяцев.

Вингер сборной Украины и бывший игрок житомирского Полесья Алексей Гуцуляк получил предложение продолжить карьеру в испанской Ла Лиге. Об этом сообщил обозреватель Игорь Бурбас.

В услугах 28-летнего футболиста был заинтересован Эспаньол, который планировал оформить трансфер свободного агента и предложил зарплату в размере 600 тысяч евро в год. Гуцуляк отказался играть в составе каталонского клуба из-за финансовых требований: в новой команде украинский футболист намерен зарабатывать около 1,5 миллиона евро.

Вингер защищал цвета Полесья с июля 2024 года и провел в составе житомирского клуба 65 матчей, забил 21 гол и отдал 11 результативных передач.

После завершения контракта с Полесьем 30 июня Гуцуляк получил статус свободного агента. По словам его агента, одной из главных причин ухода стало желание попробовать свои силы за границей. В составе сборной Украины Гуцуляк провел 16 матчей и забил шесть голов.

Ранее стало известно, что другой украинский вингер Михаил Мудрик продолжит карьеру в английской Премьер-лиге — футболист перейдет в Тоттенгем.

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