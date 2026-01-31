Фрей выиграл гонку преследования на чемпионате Европы
Норвежский биатлонист Исак Лекнес Фрей триумфовал в гонке преследования на европейском первенстве-2026. Он преодолел дистанцию в 12,5 км за 34:44,7 минуты.
Победитель закрыл все мишени на трех огневых рубежах. На последнем же Фрей промахнулся дважды, но уверенно опередил двух немцев. Вторым стал Леонард Пфунд (1 промах), а третьим – Симон Кайзер (2).
Лучшим среди украинцев был Денис Насико. Он с четырьмя промахами занял 18-е место. Артем Тищенко финишировал на 21-й позиции (1 промах).
Чемпионат Европы Шушен, Норвегия
Мужчины, гонка преследования
1. Исак Лекнес Фрей (0+0+0+3) 34:44,7 минуты
2. Леонард Пфунд (1+0+0+0) +16,9
3. Симон Кайзер (0+1+1+0) +28,1
...
18. Денис Насико (0+0+3+1) +1:49,3
21. Артем Тищенко (0+0+1+0) +2:06,6
