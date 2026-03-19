Барселона продолжает вести переговоры с Манчестер Юнайтед по Рэшфорду

МЮ настаивает на продаже, Каталонцы - на аренде.
Сегодня, 13:38       Автор: Валентина Чорноштан
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Руководство Барселоны продолжает вести переговоры по воспитаннику Манчестер Юнайтед Маркусу Рэшфорду - испанский и английский клубы не могут достичь компромисса из-за выплат касатель игрока.

Каталонцы рассматривают вариант продлить аренду англичанина ещё на один сезон, в то время как "красные дьяволы" хотят продать 28-летнего игрока.

Как пишет источник, манкунианцы заявили Деку, что позволят Рэшфорду уйти только в том случае, если получат 30 миллионов евро, ведь именно о такой сумме выкупа была договорённость перед переходом Маркуса на правах аренды.

Отмечается, что Барселона рассматривает аренду нападающего ещё на сезон с последующей выплатой всей суммы трансфера.

К слову, Барселона осталась без ключевого игрока после разгрома Ньюкасла.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Маркус Рэшфорд ФК Манчестер Юнайтед

