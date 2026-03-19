iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Английский фиаско. Четыре клуба АПЛ не справились с 1/8 финала ЛЧ

"Шпоры", "горожане", "сороки" и "пенсионеры" выбыли на одной стадии турнира.
Сегодня, 14:29       Автор: Валентина Чорноштан
Челси / Getty Images

Как сообщает статистический аккаунт OptaJoe в Х, английские команды отметились антирекордом в Лиге чемпионов.

На стадии 1/8 финала турнира Челси, Манчестер Сити, Ньюкасл и Тоттенхэм не смогли пройти дальше, и в 1/4 вышел только Арсенал.

По имеющейся информации, это впервые, когда четыре команды из одной страны вылетели на одной стадии ЛЧ.

Напомним, что Челси уступили ПСЖ (2:5, 0:3), Манчестер Сити потерпели поражения от Реала (0:3, 1:2), Ньюкасл проиграл Барселоне (1:1, 2:7), а Тоттенхэм, хоть и победил испанскую команду, не смог пройти Атлетико из-за крупного поражения в первой игре (2:5, 3:2).

Команда, которая сумела выбыть, Ньюкасл, продолжает вести переговоры с Манчестер Юнайтед по Рэшфорду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси тоттенхэм ньюкасл Манчестер Сити

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK