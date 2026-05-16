Известна судьба Эстевао касательно его участия на ЧМ-2026

Настаивает на операции, а сборная Бразилии - на консервативном лечении.

Вингер Челси Эстевао, который получил травму в игре с Манчестер Юнайтед, может пропустить Чемпионат мира 2026.

По имеющейся информации, у него повреждение задней поверхности бедра, но медицинский штаб лондонской команды заявил, что бразильцу нужно хирургическое вмешательство.

Однако, как передает BBC, национальная команда вингера в свою очередь рекомендует консервативное лечение, к слову, он не попал в расширенный состав сборной Бразилии из 55 игроков на ЧМ-2026.

Добавим, что сейчас у Эстевао четвертая стадия повреждения бедра, то есть у него полный разрыв мышечных волокон или сухожилий.

К слову, Левандовски раздумывает над предложением из Саудовской Аравии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!