"Так тяжело он ещё не пахал": Хирн - о спартанском лагере Джошуа

Британець отказался от роскоши ради подготовки к бою.
Сегодня, 12:29       Автор: Валентина Чорноштан
Эдди Хирн / Getty Images

Промоутер экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, Эдди Хирн, рассказал, как проходит подготовка его подопечного к бою против албанца Кристиана Пренги, который пройдёт 25 июля в Саудовской Аравии.

"Он счастлив там. По-настоящему счастлив. Хотя его гоняют как собаку. Просто как собаку. Он никогда раньше так не работал. Сейчас он работает тяжелее, чем когда-либо в своей жизни, и я верю, что это действительно принесёт свои плоды", -  сказал Хирн.  

Также промоутер поделился забавным моментом с Эй Джеем.

Спустя три-четыре дня после начала лагеря он позвонил мне. Я приехал к нему в Валенсию, остановился у него дома. Открываю дверь в комнату — а там стоит одна односпальная кровать. Я спрашиваю: "Это твоя кровать?" Он отвечает: "Да". Я говорю: "Ты что, с ума сошёл?" А он: "Нет. Она очень удобная, мне нравится". Это невероятный менталитет, он думает так: "Я здесь для того, чтобы работать. Не нужно мне королевской кровати. Дайте мне односпальную, я приехал пахать".

Ранее Усик поставил крест на бое с экс-соперником Джошуа.

