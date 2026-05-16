Sky Sport сообщает о скорой отставке Юлманда из Байера

"Врачи" уже определились с преемниками Юлманда.

Руководство Байера приняло решение уволить Каспера Юлманда и уже занимается поиском нового главного тренера.

Боссам команды не понравилась работа 54-летнего датчанина, поэтому они не собираются использовать опцию продления соглашения ещё на сезон.

Напомним, что Юлманд возглавил леверкузенцев в начале сезона после увольнения Эрика тен Хага, в результате этот сезон "фармацевты" заканчивают на 6-й позиции.

Среди кандидатов на замену – Филипе Луис, ранее покинувший Фламенго, и Мичел из Жироны, для которого этот сезон в качестве наставника каталонской команды может стать последним.

Тем временем Левандовски раздумывает над предложением из Саудовской Аравии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!