Sky Sport сообщает о скорой отставке Юлманда из Байера
"Врачи" уже определились с преемниками Юлманда.
Руководство Байера приняло решение уволить Каспера Юлманда и уже занимается поиском нового главного тренера.
Боссам команды не понравилась работа 54-летнего датчанина, поэтому они не собираются использовать опцию продления соглашения ещё на сезон.
Напомним, что Юлманд возглавил леверкузенцев в начале сезона после увольнения Эрика тен Хага, в результате этот сезон "фармацевты" заканчивают на 6-й позиции.
Среди кандидатов на замену – Филипе Луис, ранее покинувший Фламенго, и Мичел из Жироны, для которого этот сезон в качестве наставника каталонской команды может стать последним.
