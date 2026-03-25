Байер следит за тренером из АПЛ

Ищет замену на случай расставания с Каспером Юлмандом.

Леверкузенский Байер рассматривает Английскую Премьер-лигу как вариант, где можно найти тренера.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, немецкая команда изучает рынок тренеров из АПЛ, чтобы перестраховаться, если вдруг Каспер Юлманд захочет покинуть "врачей".

Отмечается, что клуб заинтересован в приглашении тренера Брайтона Фабиана Хюрцлера на пост главного тренера вместо 53-летнего нынешнего наставника.

Добавим, что контракт датского тренера рассчитан до 2027 года. В этом сезоне в Бундеслиге Байер занимает 6-е место, и речь о продлении договора пока не идет.

