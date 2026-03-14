Бавария спаслась в матче с Байером, играя тайм в меньшинстве

Помимо двух забитых мячей, были еще три отмененных.

В субботу, 14 марта, состоялся поединок между Байером и Баварией.

Хозяева практически сразу же вышли вперед после гола Алекса Гарсии. Ответ Баварии пришел через 20 минут, но гол Та не был засчитан.

А в концовке тайма Николас Джексон получил прямую красную карточку за грубый подкат, оставив свою команду в меньшинстве.

Во вторм тайме, играя вдесятером, Бавария не планировала сдаваться, хотя и Байер пользовался преимуществом, создавая моменты. На 61-й минуте забил Кейн, но гол снова был отменен.

Спастись мюнхенцам помог сам соперник. Защитник Байера ошибся, подарил мяч Диасу, а колумбиец подарком воспользовался сполна, сравнян счет. До конца матча Байер имел несколько отличных возможностей обыграть соперника, включая очередной отмененный гол, но поединок так и завершился ничьей.

Байер - Бавария 1:1

Голы: Гарсия, 6 - Диас, 69

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!