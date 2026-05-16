Плей-офф НБА: Детройт обыграл Кливленд, Сан-Антонио разгромил Миннесоту
В ночь на субботу, 16 мая, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого были сыграны два матча второго раунда плей-офф.
Результаты матчей плей-офф НБА за 15 мая
Детройт – Кливленд – 94:115 (25:27, 26:27, 19:30, 24:31)
Счет в серии – 3-3
Кливленд: Харден (23 + 7 подборов + 8 потерь), Митчелл (18), Э. Мобли (18), Аллен (13 + 8 подборов), Уэйд (3) – стартовый состав; Меррилл (10), Струс (6 + 8 подборов), Тайсон (2), Томлин (1), Шредер (0), Эллис (0), Портер (0), Брайант (0).
Детройт: Каннингем (21 + 8 передач + 7 потерь), Дженкинс (15), Дюрен (15 + 11 подборов), Томпсон (10 + 9 подборов), Харрис (6) – стартовый состав; Рид (17), Д. Робинсон (14), Сассер (9), Леверт (8), Стюарт (0), Холланд (0), Смит (0), Ланир (0).
Миннесота – Сан-Антонио – 109:139 (27:36, 34:38, 23:36, 25:29)
Счет в серии – 2-4
Миннесота: Эдвардс (24), Макдэниелс (13), Досунму (10 + 9 передач), Рэндл (3 + 7 подборов), Гобер (0) – стартовый состав; Шеннон (21), Рид (18 + 7 подборов), Конли (6), Беранже (4), Хайленд (3), Филлипс (3), Кларк (2), Андерсон (2).
Сан-Антонио: Касл (32 + 11 подборов + 6 передач), Фокс (21 + 9 передач), Вембаньяма (19), Шемпени (18), Васселл (11) – стартовый состав; Харпер (15), Корнет (6 + 4 блок-шота), Брайан (3), Олиник (3), Барнс (3), Бийомбо (2), Маклафлин (2), Уотерс (2), Пламли (2), К. Джонсон (0).
