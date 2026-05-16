iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Плей-офф НБА: Детройт обыграл Кливленд, Сан-Антонио разгромил Миннесоту

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:43       Автор: Валентина Чорноштан
НБА / Getty Images
НБА / Getty Images

В ночь на субботу, 16 мая, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого были сыграны два матча второго раунда плей-офф.

Результаты матчей плей-офф НБА за 15 мая

Детройт – Кливленд – 94:115 (25:27, 26:27, 19:30, 24:31)

Счет в серии – 3-3

Кливленд: Харден (23 + 7 подборов + 8 потерь), Митчелл (18), Э. Мобли (18), Аллен (13 + 8 подборов), Уэйд (3) – стартовый состав; Меррилл (10), Струс (6 + 8 подборов), Тайсон (2), Томлин (1), Шредер (0), Эллис (0), Портер (0), Брайант (0).

Детройт: Каннингем (21 + 8 передач + 7 потерь), Дженкинс (15), Дюрен (15 + 11 подборов), Томпсон (10 + 9 подборов), Харрис (6) – стартовый состав; Рид (17), Д. Робинсон (14), Сассер (9), Леверт (8), Стюарт (0), Холланд (0), Смит (0), Ланир (0).

Миннесота – Сан-Антонио – 109:139 (27:36, 34:38, 23:36, 25:29)

Счет в серии – 2-4

Миннесота: Эдвардс (24), Макдэниелс (13), Досунму (10 + 9 передач), Рэндл (3 + 7 подборов), Гобер (0) – стартовый состав; Шеннон (21), Рид (18 + 7 подборов), Конли (6), Беранже (4), Хайленд (3), Филлипс (3), Кларк (2), Андерсон (2).

Сан-Антонио: Касл (32 + 11 подборов + 6 передач), Фокс (21 + 9 передач), Вембаньяма (19), Шемпени (18), Васселл (11) – стартовый состав; Харпер (15), Корнет (6 + 4 блок-шота), Брайан (3), Олиник (3), Барнс (3), Бийомбо (2), Маклафлин (2), Уотерс (2), Пламли (2), К. Джонсон (0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Sky Sport сообщает о скорой отставке Юлманда из Байера Sky Sport сообщает о скорой отставке Юлманда из Байера
Сан-Антонио обновил рекорд результативности плей-офф Сан-Антонио обновил рекорд результативности плей-офф
Плей-офф НБА: Кливленд упустил возможность закрыть серию с Детройтом Плей-офф НБА: Кливленд упустил возможность закрыть серию с Детройтом
Левандовски раздумывает над предложением из Саудовской Аравии Левандовски раздумывает над предложением из Саудовской Аравии

Видео

Довбик вернулся к тренировкам с Ромой
Довбик вернулся к тренировкам с Ромой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал Кубка Англии, матчи Бундеслиги и украинских лиг
просмотров
Свитолина одолела Швентек и сыграет в финале турнира в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко вплотную приблизился к лидерам
просмотров
УПЛ: Кудровка отправила Рух в переходные матчи
просмотров

Последние новости

Европа09:53
Sky Sport сообщает о скорой отставке Юлманда из Байера
НБА09:21
Сан-Антонио обновил рекорд результативности плей-офф
НБА08:48
Плей-офф НБА: Кливленд упустил возможность закрыть серию с Детройтом
НБА08:43
Плей-офф НБА: Детройт обыграл Кливленд, Сан-Антонио разгромил Миннесоту
Европа08:21
Левандовски раздумывает над предложением из Саудовской Аравии
Формула 107:54
Бывший сотрудник ФИА присоединился к Альпин
Европа07:28
Моуринью хочет, чтобы Реал подписал игрока Барселоны
Европа07:11
Футбол сегодня: финал Кубка Англии, матчи Бундеслиги и украинских лиг
Вчера, 22:30
Европа и мир22:30
Чемпионат мира по хоккею-2026: Канада и Финляндия стартовали с побед
Киберспорт21:30
Росияне прервали победную серию NaVi на DreamLeague Season 29
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK