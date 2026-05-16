Усик поставил крест на бое с экс-соперником Джошуа

Объяснил, почему поединок по правилам ММА не состоится.

Действующий чемпион мира по трём версиям в тяжёлом весе Александр Усик рассказал, почему он не рассматривает поединок с Джейком Полом в смешанных единоборствах.

Напомним, что после того, как Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа, американский блогер-боксёр Джейк Пол предложил Александру бой по правилам ММА.

"С Джейком бой, думаю, невозможен, я не знаю, потому что Джейк теперь мой друг", — приводят слова украинского чемпиона Talksport.

Добавим, что последний бой Пола состоялся в декабре против Энтони Джошуа. В поединке он сломал челюсть в двух местах и перенёс операцию, в ходе которой ему установили титановые пластины и удалили зубы.

