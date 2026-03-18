PUMA представляет новое поколение скорости: Deviate NITRO™ 4

Более легкие, быстрые, швидші и еще энэргоэффективнее — новые беговые кроссовки созданы для тех, кто не привык замедляться.

PUMA представляет новую модель высокопродуктивных беговых кроссовок Deviate NITRO™ 4 — следующее поколение скоростной обуви для тренировок и старта. Модель стала на 15 граммов легче, получила улучшенную амортизацию и еще эффективнее возвращает энергию, которая помогает бегунам поддерживать высокий темп на любой дистанции.

Deviate NITRO™ 4 созданы для тех, кто стремится к большему — быстрых тренировок, стабильного темпа и уверенного результата на соревнованиях. Сочетание инновационной пены NITROFOAM™, карбоновой пластины PWRPLATE и новой дыхающей инжерной сетки обеспечивает мощный возврат энергии, комфорт и стабильность во время бега.

«Deviate 4 — это обувь для бегунов, которые не останавливаются. Мы сделали модель еще легче и более быструю, чтобы помочь спортсменам получить максимум энергии от каждого шага», — уточняют в PUMA UKRAINE.

Новинка разработана как для интенсивных темповых тренировок, так и для стартов в день соревнований. Благодаря сочетанию двух шарок инновационной пены NITRO и карбон-композитной пластины модель обеспечивает плавное, пружинное и динамичное движение.

Ключевые технологии Deviate NITRO™ 4

Улучшенная формула NITROFOAM™

Новая формула NITROFOAM™ обеспечивает улучшенный возврат энергии и ощутимую амортизацию.

85% возвращения энергии

Один из высоких показателей возврата энергии среди беговых кроссовок в мире, которая помагает поддерживать скорость в течении всего забега.

Двухшаровая система пены

Два шары NITROFOAM™ создают баланс между амортизациею, стабильностью и быстрым отзывом.

Усовершенствованная PWRPLATE

Улучшенная конструкция и гибкость для более стабильного и контролируемого бега.

