Селтикс оформили уникальное достижение в матчах с командами из Калифорнии

Бостон безупречны против Калифорнии, смогли всухую выиграть эту сезонную серию.

Бостон Селтикс в сезоне-2025/26 сумел переиграть все команды из Калифорнии.

В ночь на четверг, 19 марта, команда смогла взять верх над Голден Стейт. Эта победа стала восьмой в восьми встречах с командами из Калифорнии в нынешнем чемпионате.

Отмечается, что для команды это первое в истории такое достижение. Также Бостон выиграл с общей разницей +142.

Тем временем команда из Западной конференции смогла установить достижение по реализации трёхочковых бросков.

