Вице-капитан Ман Сити набил тату на русском языке

Защитник не слишком перебирает.
Сегодня, 11:32       Автор: Василий Войтюк
Рубен Диаш и Пеп Гвардиола / Getty Images
Рубен Диаш и Пеп Гвардиола / Getty Images

Португальский защитник Манчестер Сити Рубен Диаш набил новое тату на руке в области трицепса.

Что интересно, на руке он написал слова "Стойкий мужик" на русском языке.

Кроме того, на спине у Диаша также набит иероглиф.

Много лет тому назад бразилец Дуглас Коста после перехода в Ювентус также набил тату на русском..

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тату татуировка рубен диаш

