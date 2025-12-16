Вице-капитан Ман Сити набил тату на русском языке

Защитник не слишком перебирает.

Португальский защитник Манчестер Сити Рубен Диаш набил новое тату на руке в области трицепса.

Что интересно, на руке он написал слова "Стойкий мужик" на русском языке.

Кроме того, на спине у Диаша также набит иероглиф.

Много лет тому назад бразилец Дуглас Коста после перехода в Ювентус также набил тату на русском..

