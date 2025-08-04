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Футбол

Манчестер Сити согласовал новый контракт с вице-капитаном команды

"Горожане" не отпустят одного из лидеров коллектива.
Сегодня, 18:21       Автор: Антон Федорцив
Рубен Диаш / Getty Images
Рубен Диаш / Getty Images

Защитник сборной Португалии Рубен Диаш определился с карьерным будущим. Центрбек согласился пролонгировать договор с английским Манчестер Сити, утверждает инсайдер Дэвид Орнштейн в X.

Актуальный контракт португальца с грандом рассчитан до лета 2027 года. Новое соглашение стороны подпишут на длительный срок. Грядущий сезон для Диаша станет шестым в футболке Манчестер Сити.

В прошлой кампании защитник сыграл 44 поединка во всех турнирах. Периодически Диаш надевает капитанскую повязку "горожан". Хотя Манчестер Сити провел неудачный сезон, но центрбек триумфовал в Лиге наций с Португалией.

Тем временем Манчестер Юнайтед приценивается к резервисту Манчестер Сити.

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