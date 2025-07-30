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Футбол

МЮ рассмотрит подписание вратаря Манчестер Сити

Пикантный трансфер назревает в Премьер-лиге.
Сегодня, 20:52       Автор: Антон Федорцив
Штефан Ортега / Getty Images
Штефан Ортега / Getty Images

Английский Манчестер Юнайтед обратил внимание на стража ворот заядлых соседей. Голкипер Манчестер Сити Штефан Ортега может перебраться на Олд Траффорд, сообщает City Xtra.

"Красные дьяволы" не смогли договориться о переходе Эмилиано Мартинеса из бирмингемской Астон Виллы. В свою очередь немец оказался ненужным "горожанам" после покупки Джеймса Траффорда. Интересы сторон могут сойтись.

В прошлом сезоне Ортега провел 22 поединка во всех турнирах, в которых пропустил 24 мяча. На ноль вратарь отстоял 8 матчей. Контракт немецкого кипера с Манчестер Сити рассчитан до лета 2026 года.

Кстати, параллельно МЮ готов запустить эффект домино для звездных нападающих.

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