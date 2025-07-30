МЮ рассмотрит подписание вратаря Манчестер Сити

Английский Манчестер Юнайтед обратил внимание на стража ворот заядлых соседей. Голкипер Манчестер Сити Штефан Ортега может перебраться на Олд Траффорд, сообщает City Xtra.

"Красные дьяволы" не смогли договориться о переходе Эмилиано Мартинеса из бирмингемской Астон Виллы. В свою очередь немец оказался ненужным "горожанам" после покупки Джеймса Траффорда. Интересы сторон могут сойтись.

В прошлом сезоне Ортега провел 22 поединка во всех турнирах, в которых пропустил 24 мяча. На ноль вратарь отстоял 8 матчей. Контракт немецкого кипера с Манчестер Сити рассчитан до лета 2026 года.

Кстати, параллельно МЮ готов запустить эффект домино для звездных нападающих.

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