Эффект домино: Судьба форварда Челси и вингера, который не нужен МЮ, зависит от лидера немецкого топ-клуба

Нападающий РБ Лейпциг Беньямин Шешко может повлиять не только на свое будущее, но и на будущее нападающего Челси Николаса Джексона и вингера МЮ Алехандро Гарначо. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, от того, какой клуб выберет для себя словенец, зависит и то, где этим летом могут оказаться сенегалец и аргентинец. Если Шешко перейдет в МЮ, то вступить в борьбу за Николаса будет готов вступить Ньюкасл, а будущее Гарначо останется туманным.

В свою очередь, если Беньямин все же выберет «сорок», то Челси захочет видеть в своем составе аргентинского вингера и, чтобы не тратиться на него, предложит МЮ в обмен вышеупомянутого Джексона, ведь манкунианцы будут вынуждены продолжать поиск форварда после отказа от форварда «быков».

Напомним, что ранее сообщалось, что приоритетом для Шешко является именно Манчестер Юнайтед.

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