Манчестер Сити потерял ключевого игрока
Рубен Диаш выбыл на несколько недель.
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола рассказал о травмах в команде.
Как оказалось, "горожане" потеряли своего ключевого защитника Рубена Диаша. Португалец пропустит несколько недель минимум.
Однако есть и неплохие новости, после травмы вернулся к тренировкам другой центрбек Мануэль Аканжи.
"Диаш три или четыре недели. Это была мышечная травма, после 75 минут против Манчестер Юнайтед он что-то почувствовал. Он так силен, что оставался на поле, а теперь он травмирован.
Мануэль Аканджи вернулся к тренировкам в последние два дня, что хорошо для нас", - цитирует Гвардиолу BBC.
Ранее также сообщалось, что Родри стал игроком года по версии The Guardian.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!