Манчестер Сити потерял ключевого игрока

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола рассказал о травмах в команде.

Как оказалось, "горожане" потеряли своего ключевого защитника Рубена Диаша. Португалец пропустит несколько недель минимум.

Однако есть и неплохие новости, после травмы вернулся к тренировкам другой центрбек Мануэль Аканжи.

"Диаш три или четыре недели. Это была мышечная травма, после 75 минут против Манчестер Юнайтед он что-то почувствовал. Он так силен, что оставался на поле, а теперь он травмирован.

Мануэль Аканджи вернулся к тренировкам в последние два дня, что хорошо для нас", - цитирует Гвардиолу BBC.

Ранее также сообщалось, что Родри стал игроком года по версии The Guardian.

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