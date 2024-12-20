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Манчестер Сити потерял ключевого игрока

Рубен Диаш выбыл на несколько недель.
Сегодня, 19:14
Рубен Диаш / Getty Images
Рубен Диаш / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола рассказал о травмах в команде.

Как оказалось, "горожане" потеряли своего ключевого защитника Рубена Диаша. Португалец пропустит несколько недель минимум.

Однако есть и неплохие новости, после травмы вернулся к тренировкам другой центрбек Мануэль Аканжи.

"Диаш три или четыре недели. Это была мышечная травма, после 75 минут против Манчестер Юнайтед он что-то почувствовал. Он так силен, что оставался на поле, а теперь он травмирован.

Мануэль Аканджи вернулся к тренировкам в последние два дня, что хорошо для нас", - цитирует Гвардиолу BBC.

Ранее также сообщалось, что Родри стал игроком года по версии The Guardian.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рубен диаш

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