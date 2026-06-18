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Футбол

Реал рассматривает трансфера еще одного защитника

Моуринью хочет приобрести центербека из Ман Сити.
Вчера, 23:22       Автор: Валентина Чорноштан
Рубена Диаш / Getty Images
Рубена Диаш / Getty Images

Реал изучает вариант с приглашением Рубена Диаша для усиления обороны.

Жозе Моуринью заинтересован в подписании защитника Манчестер Сити, пишет ESPN.

Отмечается, что после перехода Ибраима Конате португальский наставник заявил боссам Реала, что необходимо усилить центр обороны.

Теперь же соотечественник Моуринью входит в число главных кандидатов, но также Реал изучает варианты для укрепления линии атаки.

К слову, тренер команды Серии А получил новый контракт после завоевания двух трофеев.

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