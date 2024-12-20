Родри - лучший игрок года, двое украинцев - в топ-100 по версии The Guardian
Британское издание присудило победу испанскому хавбеку.
Авторитетное британское издание The Guardian опубликовал собственный рейтинг игроков 2024 года.
Лучшим игроком по версии газеты стал полузащитник Манчестер Сити Родри, вингер Реала Винисиус занял вторую строчку, а третьим стал форвард "горожан" Эрлинг Холанд.
Стоит также отметить, что в топ-100 игроков года The Guardian включил двоих игроков национальной сборной Украины.
Нападающий Ромы Артем Довбик занял 48-ю строчку, а кипер Реала Андрей Лунин - 82.
Топ-10 лучших игроков года по версии The Guardian
- Родри, Манчестер Сити
- Винисиус Жуниор, Реал
- Эрлинг Холанд, Манчестер Сити
- Ламин Ямаль, Барселона
- Джуд Беллингем, Реал
- Харри Кейн, Бавария
- Лаутаро Мартинес, Интер
- Флориан Виртц, Байер
- Даниэль Карвахаль, Реал
- Килиан Мбаппе, Реал
Ранее также НОК назвал лучших украинских спортсменов года.
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