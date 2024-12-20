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НОК Украины назвал лучших спортсменов года

Церемония награждения состоится 23 декабря.
Сегодня, 15:30
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

НОК Украины опубликовал результаты голосования за лучшего спортсмена года.

Экспертная комиссия определила лучшего спортсмена и лучшую спортменку года, лучших наставников, а также лучших молодых спортсменов.

Лучшей спортсменкой года в Украины была признана олимпийская чемпионка, чемпионка Европы и обладательница мирового рекорда по легкой атлетике Ярослава Магучих.

Лучшим спортсменом года стал чемпион Олимпийских игр по боксу в весовой категории до 80кг Александр Хижняк.

Их тренеры Татьяна Степанова и Александр Хижняк-старший соответственно получили звание лучших наставников года.

Лучшой юной спортсменкой года признана чемпионка мира и Европы среди кадетов Анна Максименко, а спортсменом - также чемпион мира и Европы Егор Якушенко. Их тренеры также выиграли в номинациях лучших тренеров юниоров.

Официальная церемония награждения запланирована на 23 декабря.

Ранее также стало известно, что ISU допустила росиян к квалификации на ОИ-2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Хижняк Ярослава Магучих

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