Международный союз конькобежцев допустил россиян к квалификации на Олимпиаду-2026
Международный союз конькобежцев (ISU) неожиданно решил допустить росиян и белорусов до квалификации к Олимпиаде-2026.
Напомним, что ISU ввел санкции против рф и белоруси весной 2022 года сразу после полномасштабного вторжения, запретив террористам принимать участие в международных соревнованиях.
В решение №2680 от 20 декабря сообщается, что, согласно рекомендациям МОК, по одному росиянину и белорусу могут принять участие в квалификации в каждом виде программы в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт‑треке.
Но только в индивидуальных соревнованиях и только в нейтральном статусе, а также при соблюдении ряда условий. Перед участием спортсмены будут проверены на возможную поддержку вторжения в Украину, а также на отсутствие контрактов с армией рф.
Квалификация на ОИ-2026 по конькобежному спорту пройдет в Пекине с 17 по 25 сентября 2025 года.
Ранее также сообщалось, что украинский призер Олимпиады может сменить спортивное гражданство.
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