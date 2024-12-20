Международный союз конькобежцев допустил россиян к квалификации на Олимпиаду-2026

Однако с рядом обязательных условий.

Международный союз конькобежцев (ISU) неожиданно решил допустить росиян и белорусов до квалификации к Олимпиаде-2026.

Напомним, что ISU ввел санкции против рф и белоруси весной 2022 года сразу после полномасштабного вторжения, запретив террористам принимать участие в международных соревнованиях.

В решение №2680 от 20 декабря сообщается, что, согласно рекомендациям МОК, по одному росиянину и белорусу могут принять участие в квалификации в каждом виде программы в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт‑треке.

Но только в индивидуальных соревнованиях и только в нейтральном статусе, а также при соблюдении ряда условий. Перед участием спортсмены будут проверены на возможную поддержку вторжения в Украину, а также на отсутствие контрактов с армией рф.

Квалификация на ОИ-2026 по конькобежному спорту пройдет в Пекине с 17 по 25 сентября 2025 года.

Ранее также сообщалось, что украинский призер Олимпиады может сменить спортивное гражданство.

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