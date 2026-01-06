Манчестер Сити потерял очередного защитника

Главный тренер английского Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал об очередной потере. В лазарет команды попал центрбек Рубен Диаш, сообщает официальный сайт клуба.

Португалец выбыл на 4-6 недель. Диаш получил повреждение в поединке чемпионата Англии против Челси. У него диагностировали травму задней поверхности бедра.

Диаш пропустит решающие матчи основного раунда Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне он провел 25 поединков во всех турнирах, в которых оформил 2 гола. Ранее "горожане" потеряли Джона Стоунза и Йошко Гвардиола.

Тем временем лондонский Челси назначил главного тренера вместо итальянца Энцо Марески.

