Бывшая защитника Манчестер Сити была замечена в компании другого футболиста АПЛ

Бывшая девушка защитника Ман Сити Рубена Диаша Арабелла Чи, похоже, нашла себе нового возлюбленного-футболиста.

Как сообщает The Sun. накануне 33-летнюю британку заметили в компании 24-летнего бразильца Винисиуса Соузы, который защищает цвета Шеффилд Юнайтед.

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"Арабеллу и Винисиуса заметили за уютным свиданием с кофе днем, и он ждал с ней, пока она не встретится с подругой.

Они только знакомятся, но уже очень хорошо ладят. Они стараются держать все в тайне - Арабелла боится, что люди подумают, будто она с ним только потому, что он футболист", - отмечает источник.

Источник: Instagram

Источник: Instagram

Источник: Instagram

Источник: Instagram

Стоит сказать, что сама Чи намекнула на то, что у нее появились новые отношения, выложив в Instagram Stories фотографию букета, который ей подарили

Отметим, что Арабелла и ее бывший Рубен Диаш встречались с сентября прошлого года по январь этого года.

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