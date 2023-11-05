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Романтическая поездка: Футболиста Ман Сити заметили в Париже со звездой британского теле-шоу

Наблюдательные фанаты обратили внимание, что Рубен Диаш и Арабелла Чи проводили время вместе.
Сегодня, 10:55
Арабелла Чи / Getty Images
Арабелла Чи / Getty Images

Футболист Манчестер Сити Рубен Диаш, похоже, рассекретил свои романтиеские отношения со звездой британского теле-шоу Остров Любви Арабеллой Чи.

Рубен и Арабелла не позаботились о конспирации, запостив практически в одно время идентичные фотографии из Парижа.

Наблюдательные пользователи Instagram заметили, что в Stories Диаша и Чи были одни и те же туристы на фоне Эйфелевой Башни.

Стоит сказать, что 27-летний португалец и 32-летняя британка, по информации неназванного источника британского издания The Sun, начали встречаться в прошлом месяце.

Арабелла несколько раз прилетала к Рубену в Манчестер, но им удавалось не попадаться на глаза паппарацци. Источник отмечает, что футболист относится к девушке "как к королеве", водит ее в лучшие рестораны и заваливает подарками.

Напомним, минувшим летом Диашу приписывали роман с испанской танцовщицей кабарэ

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рубен диаш

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