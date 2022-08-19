Новая любовь: Защитника Манчестер Сити заметили с сексапильной танцовщицей кабаре

Защитник Манчестер Сити Рубен Диаш после достаточно долгих поисков, судя по всему, нашел новую девушку.

В сентябре минувшего года португалец расстался с сногсшибательной певицей Эйприл Айви после трех лет отношений из-за разного стиля жизни, и с тех пор был свободен.

Но этим летом центрбэка запечатлили с незнакомкой. Как удалось накануне выяснить изданию The Sun, Диаш отдыхал на испанском острове Форментера с танцовщицей кабаре Жиневрой Феста.

Девушка поделилась в своем инстаграме фотографией с букетом красных и белых роз, намекая на некоего "романтичного поклонника" после того, как ее заметили в обществе футболиста.

Также в той же соцсети Феста ранее выставляла фото в фиолетовом купальнике, который надет на ней на снимках с Диашем.

Итальянка является одной из самых известных танцовщиц кабаре в мире, она выступает в различных ресторанах Лас Вегса, Лондона и многих других городов.