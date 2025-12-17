iSport.ua
"Это конец одного боя и начало другого": Кроуфорд высказался о завершении карьеры

Именитый чемпион объяснил свое решение уйти на пенсию.
Сегодня, 11:33       Автор: Игорь Мищук
Теренс Кроуфорд / Getty Images
Теренс Кроуфорд / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в трех дивизионах Теренс Кроуфорд прокомментировал свое решение завершить выступления.

38-летний американский боксер записал видео со словами благодарности всем причастным к его карьере и объяснил, почему решил уйти.

"Каждый боец знает, что этот момент однажды наступит. Просто никогда не знаешь, когда именно. Я всю жизнь гнался за чем-то. Не за поясами, не за деньгами и не за заголовками. А за тем чувством, когда весь мир сомневается в тебе, но ты снова и снова выходишь и доказываешь, что все ошибаются.

Этот спорт дал мне все. Я дрался за свою семью, я дрался за свой город. Я дрался за того парня, которым когда-то был. Того, у кого не было ничего, кроме мечты и пары боксерских перчаток. И я сделал все по-своему. Я отдал этому спорту каждый вздох, который у меня был.

Я ухожу не потому, что больше не хочу драться, а потому, что выиграл другой поединок - тот, в котором ты уходишь на своих условиях. Это не прощание, это просто конец одного боя и начало другого", - сказал Кроуфорд.

Напомним, ранее Кроуфорд набросился с критикой на президента WBC из-за лишения его титула организации.

