Бразильский талант объяснил свое решение отказаться от перехода в Шахтер

Габриэль Мек рассказал, почему не покинул Гремио.
Сегодня, 12:38       Автор: Игорь Мищук
Габриэль Мек / gremio.net
Полузащитник Гремио Габриэль Мек высказался об интересе к нему со стороны Шахтера и решении не переходить в украинскую команду.

По мнению 17-летнего бразильского футболиста, для него еще не пришло время покинуть свой нынешний клуб.

Читай также: Шахтер подписал одного из лучших бомбардиров УПЛ

"Честно говоря, руководство Гремио даже приняло это предложение. Они пытались с нами поговорить, но я пообщался со своей семьей, агентами, тренером, и мы решили, что лучше не уходить.

Это очень хороший клуб, который развивает игроков, дает им возможности и всегда хорошо их продает, но мы решили, что лучше не уходить сейчас, потому что я все еще мечтаю играть за Гремио. Я все еще могу очень помочь этому клубу, поэтому мы решили, что лучше не уходить сейчас", - приводит слова Мека ESPN.

Ранее сообщалось, что Гремио принял предложение Шахтера по Меку в размере 16 миллионов евро вместе с бонусами, однако сам игрок отказался от перехода.

