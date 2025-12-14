Шахтер подписал одного из лучших бомбардиров УПЛ

Проспер Обах покинул ЛНЗ и заключил контракт с "горняками".

Вингер ЛНЗ Проспер Обах стал игроком донецкого Шахтера.

О переходе 22-летнего нигерийца "горняки" объявили на своем официальном сайте.

Читай также: Шахтер гарантировал себе участие в плей-офф Лиги конференций

Как сообщает пресс-служба клуба, новичок подписал контракт до 31 декабря 2030 года. Финансовые детали сделки не разглашаются.

Напомним, что Обах присоединился к ЛНЗ летом 2025 года и на данный момент с семью голами в 15 матчах является одним из лучших бомбардиров УПЛ.

Всего в нынешнем сезоне за черкасскую команду нигериец провел во всех турнирах 17 поединков, отличившись восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!