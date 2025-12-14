Дмитренко финишировала в зачетной зоне пасьюта в Хохфильцене

В воскресенье, 14 декабря, в австрийском Хохфильцене второй этап Кубка мира по биатлону закрывался женским пасьютом.

Украину в этой гонке представляла только Кристина Дмитренко, стартовавшая в полутора минутах от лидера гонки Лу Жанмонно.

Дмитренко отлично отстрелялась на первой "лежке", однако упустила позиции к следующей стрельбе. А после первой стойки украинка ворвалась в топ-30.

Однако в итоге из-за последнего промаха Дмитренко снова потеряла позиции и финишировала в зачетной зоне на 36-й позиции.

Гонку выиграла Лиза Витоцци, поднявшаяся с 14-й строчки.

Кубок мира. Хохфильцен. Гонка преследования (женщины)

Лиза Виттоцци (Италия, 0+0+0+0) 28:31.5 Анна Магнуссон (Швеция, 0+0+1+0) +11.4 Марен Киркейде (Норвегия, 1+1+1+0) +39.5 Жюстин Бреза-Буше (Франция, 1+1+0+0) +41.2 Эльвира Эберг (Швеция, 1+0+1+0) +43.8

...

34. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0+0+1) +2:19.9

