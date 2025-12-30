Стало известно, кто погиб в ДТП с Джошуа

Издание Sports Illustrated раскрыло личности погибших в ДТП с Энтони Джошуа.

Напомним, что британский боксер попал в аварию в Нигерии. Сам спортсмен отделался незначительными травмами, а двое пассажиров его авто погибли.

Стало известно, что погибшие были тренерами Джошуа.

Роберт Латц был личным тренером боксера и его очень близким другом. А Сина Гами был тренером по физподготовке, он помогал Джошуа готовится к бою с Джейком Полом.

Ранее также сообщалось, что Джошуа хотел боя против Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!