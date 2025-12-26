Джошуа хотел бы подраться с Фьюри без промежуточного поединка

Бывший обладатель титулов в супертяжелом весе Энтони Джошуа хотел бы, чтобы еще один экс-чемпион дивизиона Тайсон Фьюри стал его следующим соперником без подготовительного боя.

Ранее глава генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх предложил британцам провести по два поединка в его шоу в рамках Riyadh Season. Сначала в феврале или марте они должны были бы выступить в промежуточных боях, после чего в сентябре устроили бы очную встречу в ринге.

Тем не менее, как сообщает Brunch Boxing со ссылкой на промоутера Джошуа Эдди Хирна, если Фьюри согласится на поединок, Эй Джей предпочитает встретиться с ним без промежуточного боя.

Отметим, ранее промоутер Джошуа подтвердил, что они обсуждают с Турки бой на февраль-март, который все же будет подготовительным перед поединком с Фьюри.

