Джошуа хотел бы подраться с Фьюри без промежуточного поединка

Британский боксер предпочитает незамедлительную встречу в ринге с соотечественником.
Сегодня, 18:32       Автор: Игорь Мищук
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший обладатель титулов в супертяжелом весе Энтони Джошуа хотел бы, чтобы еще один экс-чемпион дивизиона Тайсон Фьюри стал его следующим соперником без подготовительного боя.

Ранее глава генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх предложил британцам провести по два поединка в его шоу в рамках Riyadh Season. Сначала в феврале или марте они должны были бы выступить в промежуточных боях, после чего в сентябре устроили бы очную встречу в ринге.

Тем не менее, как сообщает Brunch Boxing со ссылкой на промоутера Джошуа Эдди Хирна, если Фьюри согласится на поединок, Эй Джей предпочитает встретиться с ним без промежуточного боя.

Отметим, ранее промоутер Джошуа подтвердил, что они обсуждают с Турки бой на февраль-март, который все же будет подготовительным перед поединком с Фьюри.

