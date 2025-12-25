"Нужен подготовительный бой перед Фьюри": Промоутер сообщил, когда Джошуа вернется в ринг

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, заявил, что они планируют провести подготовительный бой перед возможной встречей в ринге с Тайсоном Фьюри.

По словам представителя британского боксера, его клиент может провести следующий поединок в феврале или марте.

"Мы продвигаемся вперед с нашим планом вместе с Турки Аль аш-Шейхом. Это должен быть бой в феврале или марте, а потом, надеюсь, бой с Тайсоном Фьюри.

Я планирую встретиться с его превосходительством, когда на этой неделе прибуду в Саудовскую Аравию. 14 февраля - это предложенная дата, если доверять интуиции. В следующие 48 часов мы поговорим с врачами и командой. До субботы остается семь недель. Мы только что завершили бой, и кто-то может сказать, что это был легкий поединок. Но Энтони провел восемь-девять недель в лагере. Сейчас он вернется домой, проведет Рождество с семьей. Есть шанс, что мы перенесем это на середину или конец марта.

Рико Верховен - это бой, который вспоминали некоторые люди. Мы говорим прямо, что мы рассмотрим все предложения. Нам нужен подготовительный бой перед поединком против Тайсона Фьюри. Это довольно сложно ввиду стиля. Так что мы можем смотреть и на других соперников. Но мы открыты к разным вариантам", - сказал Хирн в комментарии Ариэлю Хельвани.

