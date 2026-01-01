Зимний чемпион УПЛ подписал двух лидеров Кривбасса

Артур Микитишин и Егор Твердохлиб перешли в ЛНЗ / ФК Кривбасс

Вингер Артур Микитишин и атакующий полузащитник Егор Твердохлиб перешли из Кривбасса в ЛНЗ.

О подписании игроков официально объявила пресс-служба черкасского клуба.

Оба футболиста пополнили состав зимнего чемпиона украинской Премьер-лиги на постоянной основе. Другие детали сделки не разглашаются.

Однако по данным Transfermarkt, сумма компенсации за 22-летнего Микитишина составила 500 тысяч евро, а за 25-летнего Твердохлиба - 1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Микитишин провел в составе Кривбасса 13 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами и двумя ассистами.

На счету Твердохлиба девять забитых мячей и четыре результативные передачи в 17 поединках.

Напомним, ранее вингер ЛНЗ Проспер Обах перешел в Шахтер.

