Усик сообщил, сколько боев еще собирается провести

Украинский чемпион поделился планами на остаток карьеры.
Сегодня, 16:28       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о своих ближайших планах.

По словам украинского боксера, перед завершением карьеры он хотел бы провести еще два или три боя.

Читай также: Первый абсолют трех дивизионов, возвращение Усика за своим, камбэк легенды: итоги 2025 года в боксе

"Сколько у меня еще осталось боев? Я думаю, что еще два-три поединка", - сказал Усик в комментарии The Ring.

Напомним, что свой ближайший бой Усик собирается провести против экс-чемпиона Деонтея Уайлдера. Предварительно поединок планируют организовать в конце апреля или начале мая в в Лас-Вегасе или Лос-Анджелесе.

Ранее Уайлдер назвал основную цель в поединке против Усика.

