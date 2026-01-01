Усик сообщил, сколько боев еще собирается провести

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о своих ближайших планах.

По словам украинского боксера, перед завершением карьеры он хотел бы провести еще два или три боя.

"Сколько у меня еще осталось боев? Я думаю, что еще два-три поединка", - сказал Усик в комментарии The Ring.

Напомним, что свой ближайший бой Усик собирается провести против экс-чемпиона Деонтея Уайлдера. Предварительно поединок планируют организовать в конце апреля или начале мая в в Лас-Вегасе или Лос-Анджелесе.

