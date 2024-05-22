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Автоспорт

Бывший топ-менеджер Формулы-1 присоединился к Андретти

Скандально известный Пэт Симондс станет советником по инженерным вопросам.
Сегодня, 12:21
Пэт Симондс / Getty Images
Пэт Симондс / Getty Images

Во вторник, 21 мая, стало известно, что технический директор Формулы-1 Пэт Симондс ушел со своего поста.

70-летний Симондс начал карьеру в Ф-1 в 1981 году, выигрывал чемпимонат с Бенеттоном и Рено, а в 2009 году он признан причастным к Крэшгейту и покинул должность.

Затем была работа в Уильямс, и лишь после этого Симондс вошел в топ-менеджемент Формулы-1. Он приложил руку к разработке текущего и будущего регламентов.

Сразу после новостей об уходе Симондса Андретти-Кадиллак объявила, что специалист станет чатсью их команды. Он присоединится к Андретти на их новой базе в Сильверстоуне, как только закончится его принудительный отпуск.

Ранее также Макларен представил ливрею, посвященную Айртону Сенне.

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