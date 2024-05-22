МакЛарен представил специальную ливрею в честь Сенны для Гран-при Монако

Команда из Уокинга почтит память трехкратного чемпиона мира в 30-ю годовщину его гибели.

В пятницу, 24 мая, стартует восьмой этап Формулы-1 сезона-2024, который пройдет в Монако.

Самым успешным гонщиком, когда-либо выступавшим на городском треке, остается легендарный Айртон Сенна, на счету которого шесть побед.

Учитывая то, что 1 мая исполнилось ровно 30 лет со дня гибели бразильца, МакЛарен, в составе которого Сенна трижды становился чемпионом мира, подготовил специальную ливрею.

Как сообщает официальный сайт Ф1, Ландо Норрис и Оскар Пиастри будут выступать в болидах и комбинезонах, расцветка которых была вдохновлена культовым шлемом Сенны.

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий гоночного уик-энда в Монако.

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