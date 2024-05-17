Феттель организовал забег в память о Сенне и Ратценберге, погибших в Имоле 30 лет назад

Для своей затеи Себ собрал всех гонщиков Формулы-1.

Гран-при Сан-Марино 1994 года небезосновательно считается одним из самых черных моментов в истории Формулы-1. Тогда в течение нескольких дней в результате аварий погибли сразу два гонщика: Роланд Ратценберг и Айртон Сенна.

В 30-ю годовщину данных событий четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель, завершивший карьеру по итогам сезона-2022, решил почтить память обоих гонщиков, устроив забег по автодрому имени Дино и Энцо Феррари.

Об этом 36-летний немец сообщил в социальных сетях.

A very special event, honouring Roland and Ayrton



Nobody brings the grid together like Seb ❤️#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/FEE3xiT3mc — Formula 1 (@F1) May 17, 2024

Напомним, что во время субботней квалификации 30 апреля 1994 года Ратценберг на скорости практически 315 км/ч влетел в бетонную стену после потери прижимной силы из-за оторванного переднего антикрыла.

Спустя несколько минут австрийский гонщик скончался от полученных травм в возрасте 33 лет. Он стал первым пилотом за 12 лет, погибшим во время этапа "королевы автоспорта". Для Роланда это был всего третий Гран-при в карьере.

Несмотря на это руководство Ф1 приняло решение провести Гран-при. 1 мая, на старте заезда из-за столкновения Педру Лами и Юрки Ярвилехто обломки ранили троих зрителей и полицейского, который не выжил.

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На 7-м круге гонки в аварию попал Сенна. Машину бразильца сорвало с траектории на скорости 310 км/ч в повороте Тамбурелло. Трехкратный чемпион мира успел снизить скорость, но в момент столкновения она все равно составляла 211 км/ч.

Из-за критических травм Сенну доставили в госпиталь и подключили к аппарату искусственного дыхания. Однако после вывода, что его мозг мертв, врачами было принято решение прекратить искусственно поддерживать жизнь тела гонщика.

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