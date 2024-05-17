"Решение команды": Леклер впервые прокомментировал замену своего гоночного инженера

Итальянцы произвели замену человека, который постоянно общается с пилотом, не посоветовавшись с самим Шарлем.

После Гран-при Майами Феррари объявила, что давний гоночный инженер Шарля Леклера Хави Маркос переходит на новую должность, которая до сих пор остается неизвестной.

Маркоса заменит нынешний инженер по производительности Скудерии Брайан Боззи, который работает в команде уже 10 лет.

Итальянская команда осуществила замену гоночного инженера по ходу сезона впервые с 2006 года, когда, начиная с Гран-при Европы, гоночным инженером Фелипе Массы вместо Габриэле Делли Колли стал Роб Смэдли.

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Редкость такого изменения вызвала изрядную интригу относительно причин, по которым Феррари произвела замену. Как оказалось, сам Леклер в процессе принятия решения не принимал.

"Очевидно, что борьба за победу стала очень плотной, и все имеет значение. Однако решение было принято между командой и Хави. Я думаю, у них были другие планы, и мне сообщили об этом сразу после Майами", - цитирует монегаска Motorsport.

"Но, несмотря на это, Брайан, который с этого момента будет исполнять роль Хави, — это человек, с которым я работаю с тех пор, как пришел в Феррари. Он всегда был моим инженером по производительности, поэтому он точно знает, как все работает".

"Так что я не начинаю с нуля - это будет полная реадаптация. До сих пор все шло очень гладко, и я уверен, что так будет и дальше".

Напомним, что в пятницу, 17 мая, стартует гоночный этап в Имоле. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий уик-энда.

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