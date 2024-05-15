Формула-1 хочет сделать моторы 2030 года более шумными

После перехода Формулы-1 на турбо-гибридные силовые установки серия потеряла одну из своих главных отличительных черт - мощность звучания.

Современные силовые установки не генерируют тот шум, который всегда издавали старые V8, что очень нравилось фанатам "королевы автоспорта".

Генеральный директор Формулы 1 Стефано Доменикали признался, что он тоже хочет слышать на трассе больше шума. Однако из-за текущего регламента с гибридами возникает слишком много проблем, в том числе с увеличением массы болида.

"Больная тема для нас связана с весом одноместных машин. Сохраняя решение оставить гибридную силовую установку и на 2026 год, значительное увеличение веса неизбежно", - цитирует итальянца Motorsport.

"Если мы сравним прогноз массы болида 2026 года с болидом 10-летней давности, мы увидим, что вес стал серьезной проблемой. Все пилоты хотели бы иметь более легкие машины, и лично мне также хотелось бы чуть более громкого звука".

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"Мы работаем над увеличением количества децибел. Из исследования, которое мы проводим, следует, что все рынки и все возрастные группы хотят лучшего звука, а также энергии и вибраций, которые способен передавать только определенный тип двигателя".

Стоит отметить, что в прошлом году трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен изложил свое видение идеальной Формулы-1, и оно включало переход на двигатели V8.

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