Ферстаппен рассказал, как бы он изменил болиды для улучшения Формулы 1

Двукратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен остался далеко не впечатлен своим первым знакомством с регламентом 2026 года во время испытаний на симуляторе.

Говоря перед Гран-при Великобритании о ситуации с 2026 годом, 25-летний нидерландец поделился своим мнением о том, что было бы лучшим направлением для "королевы автоспорта".

"Нынешние болиды, конечно же, невероятно быстрые. Мне нравились машины 2020 и 2021 годов. Они были немного маневреннее и веселее, но при этом они были очень тяжелыми", - цитирует Макса Motorsport.

"Я определенно избавился бы от гибрида и вернул V8 - я всегда поражаюсь тому, насколько плавно он работает. Максимальная скорость ниже по сравнению с тем, что мы имеем сейчас, но V8 намного более естественный".

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Помимо силовых установок, Ферстаппен считает, что нужно снизить вес болида и уменьшить шины.

"Конечно, стандарты безопасности должны повышаться и улучшаться. Поэтому машины становятся все тяжелее и тяжелее. Мы не можем вернуться к 500 кг, но нынешние болиды слишком тяжелые. Нам нужно разобраться в этом".

"Кроме того, шины очень большие. Вы не видите многого, когда пытаетесь попасть в апекс поворота. Поэтому я предпочитаю шины меньшего размера. С ними было намного веселее".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами очередного гоночного этапа, который проходит в Сильверстоуне.