"Хэмилтон избалован успехом": соперники критикуют сэра Льюиса за жалобы на болид

Неспособность Мерседеса бороться за победы влияют на поведение британца, которое не остается незамеченным.

Гран-при Австрии запомнился не только постоянными нарушениями пределов трека, но и жалобами Льюиса Хэмилтона на сложность в управлении нынешнего болида Мерседес.

Дело дошло до того, что на связь с британцем вышел руководитель "серебряных стрел" Тото Вольфф, сказавший: "Льюис, машина плоха. Мы это знаем. Пожалуйста, веди ее".

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Отвечая на вопрос Servus TV, что он думает о жалобах Хэмилтона, пилот Хаас Нико Хюлькенберг сказал, что, по его мнению, 7-кратный чемпион мира был "испорчен" тем, что управлял одними из лучших болидов на стартовой решетке.

"Можно сказать, что Льюис был немного избалован успехом. Он стал тем парнем, который в эти дни слишком быстро жалуется на болид", - цитирует Халка Planet F1.

Напомним, что в Сильверстоуне уже прошла первая практика Гран-при Великобритании, с результатами котором можно ознакомиться на ISPORT.