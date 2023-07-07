iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

"Хэмилтон избалован успехом": соперники критикуют сэра Льюиса за жалобы на болид

Неспособность Мерседеса бороться за победы влияют на поведение британца, которое не остается незамеченным.
Сегодня, 16:59
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Гран-при Австрии запомнился не только постоянными нарушениями пределов трека, но и жалобами Льюиса Хэмилтона на сложность в управлении нынешнего болида Мерседес.

Дело дошло до того, что на связь с британцем вышел руководитель "серебряных стрел" Тото Вольфф, сказавший: "Льюис, машина плоха. Мы это знаем. Пожалуйста, веди ее".

Читай также: Вольфф объяснил, почему затягиваются переговоры о новом контракте с Хэмилтоном

Отвечая на вопрос Servus TV, что он думает о жалобах Хэмилтона, пилот Хаас Нико Хюлькенберг сказал, что, по его мнению, 7-кратный чемпион мира был "испорчен" тем, что управлял одними из лучших болидов на стартовой решетке.

"Можно сказать, что Льюис был немного избалован успехом. Он стал тем парнем, который в эти дни слишком быстро жалуется на болид", - цитирует Халка Planet F1.

Напомним, что в Сильверстоуне уже прошла первая практика Гран-при Великобритании, с результатами котором можно ознакомиться на ISPORT.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес хаас Льюис Хэмилтон Нико Хюлькенберг

Статьи по теме

Формула-1: Кубок конструкторов-2023 Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023 Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
Ферстаппен рассказал, как бы он изменил болиды для улучшения Формулы 1 Ферстаппен рассказал, как бы он изменил болиды для улучшения Формулы 1
Почеттино назвал свою главную задачу в Челси Почеттино назвал свою главную задачу в Челси
Помочь журналистам

Видео

Испания - Украина 5:1 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Испания - Украина 5:1 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Формула 118:43
Ферстаппен рассказал, как бы он изменил болиды для улучшения Формулы 1
Европа18:22
Почеттино назвал свою главную задачу в Челси
Украина18:10
Трансферы УПЛ: Шахтер отпустил легионера в Грецию, игрок Днепра-1 перебрался в Колос
Европа17:59
Манчестер Юнайтед вынужден повысить зарплату Магуайру по итогам сезона-2022/23
Теннис17:54
Калинина уступила Андрееску и вылетела из Уимблдона
Еврокубки17:40
Прометей узнал имена соперников по групповому этапу Еврокубка
Европа17:30
Арсенал объявил о продлении контракта с ключевым защитником
Теннис17:12
Уимблдон-2023 (WTA): Костюк обыграла Бадосу, Квитова уничтожила белоруску
Теннис17:11
Уимблдон-2023 (ATP): Джокович встретится с Вавринкой, Хуркач - первый участник 1/8 финала
Бокс17:02
Тренер Уайлдера назвал фаворита боя Усик - Дюбуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK