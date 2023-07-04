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Вольфф объяснил, почему затягиваются переговоры о новом контракте с Хэмилтоном

Стороны все никак не согласуют новый контракт.
Сегодня, 13:34
Льюис Хэмилтон и Тото Вольфф / Getty Images
Льюис Хэмилтон и Тото Вольфф / Getty Images

Еще 12 июня руководитель Мерседеса Тото Вольфф заявил, что объявление о новом контракте с Льюисом Хэмилтоном произойдет в ближайшее время. Он указал на то, что счет идет на дни, а не недели.

Но спустя три недели ситуация осталась прежней. В воскресенье, 2 июля, во время этапа в Австрии Вольфф объяснил, на что уходит время переговоров.

"Я все еще очень уверен в своих словах", — цитирует Вольффа Sky Sports. "Мы хотим сделать это на наивысшем уровне, до мельчайших деталей, и иногда может возникнуть ситуация, когда что-то не получается".

"Вопрос вовсе не в деньгах. Речь идет о будущем, что мы хотим сделать правильно и оптимизировано. Мы больше не говорим о длительности контракта, деньгах, обо всем этом - это другие темы".

Напомним, что МакЛарен представил специальную ливрею в честь 60-летия команды, которая будет использоваться во время Гран-при Великобритании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Льюис Хэмилтон Тото Вольфф

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