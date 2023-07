МакЛарен подготовил специальную ливрею для Гран-при Великобритании в честь 60-летия команды

В эти выходные в Сильверстоуне пройдет одиннадцатый гоночный этап Формулы 1 сезона-2023 - Гран-при Великобритании.

Для МакЛарена эта гонка будет особенной - команда из Уокинга будет праздновать 60 лет с момента ее основания новозеландским гонщиком Брюсом МакЛареном.

В честь такого события "оранжевые" решили вернуть классические цвета - хром снова украсит ливрею болида, хоть и не в полной степени. То, как машина будет выглядеть, МакЛарен представил в своих социальных сетях.

Get up close and personal with our McLaren Chrome livery. 👀#ChromeIsBack pic.twitter.com/pZMpqlcT7t — McLaren (@McLarenF1) July 3, 2023

We're bringing CHROME BACK. 😍



With @GoogleChrome, the MCL60 will sport the iconic Chrome livery at the #BritishGP. ✨#ChromeIsBack pic.twitter.com/xLKRxknYXr — McLaren (@McLarenF1) July 3, 2023

Читай также: Команды недовольны ситуацией со штрафами

За свою 60-летнюю историю МакЛарен выходил на старт 933 раза, завоевав 156 поулов, одержав 183 победы, приехав на подиум 494 раза и заработав 6018,5 очков.

Британцы 12 раз выигрывали Кубок конструкторов, а их пилоты становились чемпионами мира 8 раз.