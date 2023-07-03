Команды недовольны ситуацией со штрафами

В паддоке команды раздражены и расстроены тем, что результаты Гран-при Австрии были пересмотрены после гонки, пишет ESPN.

Напомним, что по завершении Гран-при Астон Мартин подала протест, заставив стюардов выписать еще несколько штрафов пилотам и изменить результаты гонки.

Команды считают, что эта ситуация крайне негативно скажется на имидже серии. А один руководителей команды вовсе назвал это позором.

Более того, одна из команд узнала обновленные результаты Гран-при уже после того, как вернулась к себе на базу в Великобританию.

Издание считает, что прецедент усилит напряжение между ФИА и Формулой-1 и вскоре может сложиться непростая ситуация.

Напомним, что Макс Ферстаппен имеет третий результат в истории по количеству лидирующих кругов.