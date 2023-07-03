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Автоспорт

Команды недовольны ситуацией со штрафами

Гран-при Австрии ударил по имиджу Формулы-1.
Сегодня, 16:36
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

В паддоке команды раздражены и расстроены тем, что результаты Гран-при Австрии были пересмотрены после гонки, пишет ESPN.

Напомним, что по завершении Гран-при Астон Мартин подала протест, заставив стюардов выписать еще несколько штрафов пилотам и изменить результаты гонки.

Команды считают, что эта ситуация крайне негативно скажется на имидже серии. А один руководителей команды вовсе назвал это позором.

Более того, одна из команд узнала обновленные результаты Гран-при уже после того, как вернулась к себе на базу в Великобританию.

Издание считает, что прецедент усилит напряжение между ФИА и Формулой-1 и вскоре может сложиться непростая ситуация.

Напомним, что Макс Ферстаппен имеет третий результат в истории по количеству лидирующих кругов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Австрии

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