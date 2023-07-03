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Автоспорт

У Ферстаппена третья в истории серия кругов лидирования

Пилот Ред Булл почти догнал легендарного Сенну.
Сегодня, 12:14
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

На Гран-при Австрии прервалась серия кругов лидирования Макса Ферстаппена.

Пилот Ред Булл вышел вперед на Гран-при Майами, а затем ехал на первой позиции от старта до финиша в Монако, Испании и Канаде.

Однако в Австрии Макс зашел на пит-стоп, пропустив вперед Шарля Леклера и Карлоса Сайнса, чем и завершил свою доминирующую серию из 248 кругов.

При этом такой результата лишь третий в истории серии. Большую серию лидирующих кругов имеют Айртон Сенна (264 круга) и Альберто Аскари (305 кругов).

Напомним, что после протеста Астон Мартин ФИА пересмотрела результаты Гран-при Австрии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макс Ферстаппен

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